Собственника и директора молочного завода в Омске судят за преднамеренное банкротство

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении собственника и директора ООО «Калачинский молзавод», обвиняемых в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Им грозит лишение свободы до семи лет.

По данным следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2018-го обвиняемые несмотря на наличие кредиторской задолженности предприятия заключили ряд фиктивных сделок, что позволило вывести со счетов молокозавода более 31,5 млн руб. Из них 17 млн руб. они под видом выплаты дивидендов перечислили номинальному учредителю, 6 млн руб. передали под отчет директору завода, служебный автомобиль Toyota Camry продали по заниженной цене за 300 тыс. руб., также они оформили с несколькими организациями фиктивные договоры на оказание услуг.

В результате этих действий были выведены наиболее ликвидные активы молочного завода, считают правоохранители. Кроме того, вывод средств привел к образованию задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия в общей сумме более 2,2 млн руб.

Вину в совершении преступлений фигуранты дела не признали. На расчетные счета и квартиру одного из обвиняемых судом наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба.

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Лолита Белова