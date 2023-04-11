К делу о банкротстве «Мотовилихи» привлечена прокуратура

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона о привлечении к делу о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы». Этот судебный акт был вынесен вчера, 10 апреля. С соответствующим заявлением надзорный орган обратился в конце марта. По данным «Ъ-Прикамье», оно было обосновано в том числе и тем, что должник является оборонным предприятием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы» находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение». Имущественный комплекс ПАО выставлен на торги.