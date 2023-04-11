Судью арбитражного суда Алтайского края приговорили к 13 годам колонии за взятки

В Барнауле сегодня вынесли приговор судье арбитражного суда Алтайского края Алексею Городову, обвиняемому в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Как рассказали в региональном управлении СКР, которое занималось расследованием дела в отношении судьи, Алексею Городову назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 30 млн руб. Инкриминируемые ему преступления судья отрицает.

По информации прокуратуры региона, судья в период с мая 2010-го по январь 2017 года за взятки по находящимся у него в производстве делам о банкротстве юридических и физических лиц принимал в интересах одной из сторон выгодные им решения. «В результате указанных действий им получены вознаграждения на сумму 4,5 млн руб. и приобретен дорогостоящий автомобиль (внедорожник Toyota Land Cruiser, — «Ъ-Сибирь») по заниженной на 350 тыс. руб. цене», — сказали в надзорном ведомстве.

Основанием для привлечения судьи к уголовной ответственности послужили материалы ФСБ. В декабре 2019 года председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей за разрешением на возбуждение дела в отношении арбитражного судьи Алексея Городова и получил его.

На время следствия и предстоящего судебного разбирательства полномочия Алексея Городова были приостановлены. В мае 2021 года расследование дела было завершено , оно поступило на рассмотрение Центрального райсуда Барнаула.

Алексей Городов — третий судья арбитражного суда Алтайского края, которого осудили за коррупции. В июле 2020 года вынесли приговор Владиславу Колесникову. По версии следствия, он получил взятку в размере 800 тыс. руб. за решение в пользу агрофирмы «Кубанка», которая оспаривала доначисление ей налогов. Ему назначили семь лет заключения. В начале 2020 года аналогичный срок получил бывший судья этого же суда Руслан Тэрри, выступавший посредником в передаче взятки Владиславу Колесникову. Сейчас оба отбывают наказания в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, расположенной в Иркутской области.

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Илья Николаев