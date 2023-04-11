В Перми перед судом предстанут обвиняемые в хищении 71 млн бюджетных средств под видом поставки медизделий

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Татарстана и жителя Челябинской области. Как сообщает сайт управления, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2020 по конец мая 2021 года они сбыли на территории края более 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий, в частности медицинских халатов. Также обвиняемые похитили средства бюджета, выделенные на приобретение медизделий на сумму 71 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в рамках расследования этого дела был задержан и помещен в СИЗО руководитель челябинского ООО «Медлайт» Станислав Чалков, а также жители Казани Уткирбек Мамажонов и Демокрит Манелов. Дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.