Массовый убийца отказался от бога

В понедельник в Верховном суде Татарстана с последним словом выступил бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев, который, согласно обвинению, в мае 2021 года застрелил в ней семерых детей и двоих взрослых. Подсудимый обещал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда — для этого он хочет написать в заключении книгу. Прокуратура запросила Галявиеву пожизненное наказание, но адвокат подсудимого полагает, что тот нуждается в принудительном лечении, поскольку ранее называл себя богом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ильназ Галявиев, выступая с последним словом, обещал полностью погасить иски потерпевших на сумму более 120 млн руб. Для этого во время отбывания наказания он намерен написать книгу. «Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами погасить иски»,— сказал подсудимый.

Галявиев попросил прощения у потерпевших. «Знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, инвалидов не сделают здоровыми»,— отметил он. В конце он сказал: «Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал».

Напомним, согласно материалам уголовного дела, 11 мая 2021 года «из хулиганских побуждений» Ильназ Галявиев совершил нападение, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Галявиев — выпускник 175-й гимназии, ушел из нее после девятого класса. На момент преступления ему было 19 лет. Власти считают, что он попал под влияние субкультуры «Колумбайн» (в РФ движение признано террористическим и запрещено).

По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог». Он совершенно легально получил охотничий билет, подав заявление через сайт «Госуслуги», прошел медкомиссию и обучился навыкам обращения с оружием. Затем получил в республиканском управлении Росгвардии разрешение и лицензию на приобретение охотничьего оружия. С его помощью купил охотничье ружье Hatsan 2017 года выпуска и сотни различных патронов с картечью. А с помощью инструкции из интернета самостоятельно приготовил бомбу.

Согласно материалам уголовного дела, бывший ученик проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз при этом выстрелив в охранника. Передвигаясь по учебному заведению, он произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся. По информации региональных властей, в момент нападения в гимназии находились 714 детей. После сообщения по школьному радио ученики всех классов заперлись в аудиториях, кроме 8 «А», где якобы не услышали предупреждения об угрозе. Именно дети из этого класса и стали в основном жертвами Галявиева, который ворвался к ним в кабинет и открыл огонь. Кроме того, в коридоре возле одной из аудиторий он привел в действие самодельное взрывное устройство, но от взрыва никто не пострадал.

Из-за действий Галявиева погибли девять человек, в том числе семь детей, а 139 человек получили ранения. Потерпевшими по делу признали 667 человек. Первоначально сумма гражданских исков составляла 48 млн руб., но по ходу судебного процесса превысила 100 млн руб. Мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб.

Ильназу Галявиеву предъявили обвинение в совершении пяти преступлений, в том числе по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Галявиев свою вину полностью признал.

На прошлой неделе гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также обвинение настаивает на полном удовлетворении исков потерпевших. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который возглавил группу гособвинителей, назвал преступление «зверским, дьявольским поступком недочеловека» и потребовал «кары» такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

В понедельник, когда продолжились прения по делу, Ильназ Галявиев попросил суд «убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы». «У меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти на сделку (с прокуратурой.— „Ъ“)»,— пояснил он.

Его адвокат Руслан Нуриахметов и вовсе попросил отправить Галявиева на принудительное лечение. «Подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера»,— сказал адвокат.

Господин Нуриахметов напомнил, что первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе: он страдает параноидной шизофренией и не осознавал «общественную опасность своих действий». Позднее его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что Галявиев вменяемый. Однако адвокат считает, что необходимо «руководствоваться первичной психиатрической экспертизой». Руслан Нуриахметов напомнил, что Галявиев давал показания, что он «бог, который пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех живых существ во Вселенной». «Полагаю, что психически здоровому человеку такие мысли в голову прийти не могут»,— указал защитник.

Кроме того, адвокат не был согласен, что Галявиев уничтожил имущество школы, поскольку здание продолжает функционировать и было восстановлено на спонсорские деньги.

Предполагается, что приговор огласят 13 апреля.

Кирилл Антонов