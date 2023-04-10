Подрядчик возвел финансовую пирамиду

Нижегородские заказчики пытаются взыскать сотни миллионов рублей невозвращенных авансов с недобросовестного московского подрядчика ИСБ, а субподрядчики инициировали процедуру его банкротства. Однако на счетах компании, по данным силовиков, денег нет, а из активов остался один автокран. К разбирательствам с возвратом бюджетных авансов власти стали привлекать банки-гаранты, но они не соглашаются на выплаты. Формальному руководителю компании Ивану Джиоеву продлевают срок ареста в СИЗО — ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, участвуя в госзакупках, он обманывал муниципалитеты, предъявляя поддельный опыт строительства в других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество судебных дел с недобросовестной компанией растет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Количество судебных дел с недобросовестной компанией растет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Муниципальные заказчики Нижегородской области пытаются взыскать ущерб с ООО ИСБ — эта компания в 2022 году сорвала строительство более десятка социальных объектов: детсада, школы, учреждения культуры в Арзамасском районе, очистных сооружений в Семенове, ФОКа в Кстовском районе, детского сада на Бору, нескольких фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях. После того, как подрядчик прекратил выходить на связь, губернатор лично потребовал привлечь его к ответственности. Директора по строительству ООО ИСБ Ивана Джиоева (строительная компания была зарегистрирована на его жену) нижегородские полицейские около двух месяцев искали в Москве.

В декабре его арестовали за мошенничество в особо крупном размере: по данным следствия, бросив стройку очистных в Семенове и не вернув авансовые платежи, он похитил не менее 170 млн руб. у муниципального заказчика. По решению антимонопольной службы ООО ИСБ было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас «Семеновстройсервис» пытается взыскать с бывшего подрядчика в общей сложности 267 млн руб. со штрафами и пенями, но ответчик не согласен и подал встречный иск, пытаясь доказать, что досрочное расторжение с ним контракта было незаконным.

В Семенове рассчитывают достроить очистные сооружения в этом году с другой организацией, а по поводу возврата бюджетных средств в «Семеновстройсервисе» сообщили, что судятся везде, в том числе и с банком-гарантом. С волгоградского НОКССБанка заказчик из Семенова просил взыскать 51 млн руб. по банковской гарантии. Однако арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске к гаранту.

По судебному решению муниципальное учреждение в своем требовании не указало, в чем именно заключались нарушения ИСБ. Кроме того, неустойка не может быть выплачена банком, так как ранее действовал мораторий на штрафы в период распространения коронавируса, решил волгоградский арбитраж.

Администрации Арзамаса НОКССБанк также отказал в выплате 36,5 млн руб. по банковской гарантии за невыполненные обязательства ООО ИСБ, и она также пытается взыскать в Волгограде эту сумму по гарантии. Кроме того, арзамсские власти и местный стройзаказчик пытаются взыскать с бывшего подрядчика 126 млн руб. долга на недостроенное здание культурного центра и получили судебное решение о взыскании с ИСБ более 38 млн по сорванному контракту на возведение детсада в поселке Выездное.

Администрация Кстовского района просит взыскать с ИСБ и ассоциации «Архитектурное наследие» 83,9 млн руб. А «Борстройзаказчик» уже получил судебное решение, что бывший контрагент должен вернуть ему свыше 55 млн за недострой детского сада на 240 мест в микрорайоне Красногорка.

Финансирование достройки всех незавершенных объектов бюджету Нижегородской области пришлось брать на себя, некоторые, например ФАПы в поселках, уже введены в эксплуатацию.

Что касается возврата бюджетных средств, собеседники «Ъ-Приволжье» в полиции утверждают, что на расчетных счетах ООО ИСБ средств нет, а из активов остался только автокран. Арестованного Ивана Джиоева подозревают в том, что он вводил в заблуждение муниципальных заказчиков, показывая в тендерной документации реально несуществующий опыт по строительству социальных объектов в Подмосковье. Кроме того, в рамках расследования полицейские выявили и отсутствие надлежащего строительного контроля на региональных объектах. Например, тендер по контролю за возведением физкультурного комплекса в поселке Ждановском со стартовой ценой услуги более 1,8 млн руб. выиграла московская компания «Монолит-Респект», предложив один рубль. С ней и был заключен контракт. Однако, поскольку практически никакого стройконтроля за работой ИСБ не велось, кстовская администрация расторгла договор, отчитавшись на госзакупках о том, что уплатила исполнителю 60 копеек.

Собеседник в органах МВД отметил, что рубль за стройконтроль предложила дружественная Ивану Джиоеву организация и по факту он сам себя контролировал в строительстве ФОКа.

Арестованный экс-подрядчик, по словам собеседника, сотрудничает со следствием. Общий ущерб в уголовном деле устанавливается за счет проведения экспертиз.

Получить комментарии у Светланы Джиоевой, выступающей учредителем ООО ИСБ, не удалось, она не отвечала на звонки. Ее муж при аресте на телекамеру обещал возместить ущерб Нижегородской области, но пока денег взыскатели не получили.

Добавим, что борская строительная компания «Развитие» подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ИСБ банкротом, но решение по нему еще не вынесено.

Роман Кряжев