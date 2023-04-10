Три вице-губернатора Тамбовской области избавились от приставки «и.о.»

Глава Тамбовской области Максим Егоров назначил на полные полномочия трех своих заместителей, которые с момента его победы на выборах в сентябре 2022 года работали в статусе исполняющих обязанности. Об этом господин Егоров сообщил на еженедельном оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший мэр Тамбова и до сентября прошлого года — и.о. вице-губернатора по промышленному блоку — Наталия Макаревич фактически сохранила прежнюю должность. Она назначена заместителем главы области и продолжит курировать два местных министерства: промышленности, торговли и развития предпринимательства; труда и занятости.

Евгения Михалина (ранее Касатова) продолжит работать замглавы региона по туризму и молодежной политике, культуре, физкультуре и спорту. Она будет курировать работу трех одноименных областных министерств. До сентября она возглавляла департамент туризма и молодежной политики регионального правительства, позднее переименованный в министерство

Алена Сытова сохранила статус зама господина Егорова по АПК. Одновременно она будет руководить областным министерством сельского хозяйства, а также курировать департамент ветеринарии. Ранее госпожа Сытова была первым замом управления сельского хозяйства обладминистрации.

Как администрацию Тамбовской области переименовывали в правительство — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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