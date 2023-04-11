«Размытые формулировки могут быть использованы для политического преследования»

Конституционный комитет Госдумы 10 апреля рекомендовал принять поправки об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы. Также были одобрены поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За организацию террористического общества и участие в нем подсудимых может ждать срок от 10 до 15 лет. За осуществление диверсий — 20 лет вместо 15. Поправки были подготовлены парламентариями к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволило их рассмотреть оперативно. Своим мнением о законопроекте поделился краснодарский адвокат Александр Валявский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Валявский

Фото: предоставлено автором Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«Данный законопроект является продолжением серии репрессивных законов, направленных на преследование оппозиции в России. Ужесточение наказания не приводит к снижению уровня преступности. Равенство всех перед законом, жесткий контроль за мелкими правонарушениями, неотвратимость наказания — вот три составляющих, которые влияют на снижение количества преступлений.

Напомню, что дела данной категории не могут рассматриваться судом присяжных, который оправдывает каждого третьего. Напротив, доля оправданных профессиональным судом составляет меньше процента.

На практике дел данной категории рассматривается судами крайне мало. Например, в 2020 году всего семь граждан были осуждены за государственную измену и шпионаж. Конечно, приравнивать высказывание оппозиционного мнения к государственной измене никто не будет. Но размытые формулировки в статье о госизмене вполне могут быть использованы на практике для незаконного политического преследования.

Согласно ст. 275 УК РФ, государственная измена — это совершенные гражданином РФ выдача иностранному государству или международной организации сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую ему известной по службе, работе, учебе или в иных случаях, переход на сторону противника либо оказание финансовой, консультативной и иной помощи иностранному государству.

Ярким примером применения данной нормы является дело журналиста Ивана Сафронова, который осужден на 22 года лишения свободы за обзорную статью, написанную про военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами».

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