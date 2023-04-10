ЦБ рассказал об отклонении депозитариями 20% заявок инвесторов на конвертацию расписок

Депозитарии отклонили 20% заявок инвесторов на проведение принудительной конвертации депозитарных расписок (DR) российских компаний в локальные акции. Об этом в пресс-службе Центробанка сообщили «Интерфаксу».

Инвесторы получили право на подачу соответствующих заявлений в июле 2022 года. Заявки принимались до 10 ноября. Депозитарии имели право отказать в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности приведенных сведений или при получении заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете.

В пресс-службе Банка России добавили, что урегулировать спор с депозитариями инвестором не удастся во внесудебной форме. Все операции с депозитариями были проведены до 24 ноября прошлого года.

«Продление указанного срока законом не предусмотрено. В связи с чем возможность проведения депозитарием операций по принудительной конвертации за пределами указанного срока не установлена»,— сообщил регулятор.

Соответствующие услуги предоставляли пять депозитариев: Райффайзенбанк, JPMorgan, Газпромбанк и Сбер. В январе—марте этого года десятки инвесторов обратились в Арбитражный суд Москвы обязать Ситибанк, Газпромбанк и Райффайзенбанк принудительно конвертировать DR на ценные бумаги. Утверждалось, что инвесторам отказали в конвертации из-за претензий к оформлению и переводу документов.

Лусине Баласян