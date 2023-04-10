Частота краж в магазинах Петербурга возросла в два-три раза

В Санкт-Петербурге в несколько раз увеличилось число краж в магазинах по сравнению с прошлым годом. Такие показатели в городе наблюдаются впервые, передает «РБК-Петербург» слова генерального директора информационно-консалтингового агентства INFOLine Ивана Федякова.

Господин Федяков разъяснил, что у ритейлеров есть норма потерь по воровству и обратил внимание на то, что в некоторых супермаркетах начали прятать сливочное масло в антикражный контейнер.

«В этой ситуации, по моему мнению, мы увидим серьезную перестройку в розничной торговле, в том числе в Петербурге. В выигрыше могут остаться исключительно крупные федеральные проекты, у которых есть финансовые резервы для компенсации убытков, в то время как все остальные игроки будут переживать очень сложное время»,— отметил Иван Федяков.

Вместе с этим гендиректор агентства INFOLine рассказал, что оборот розницы в Петербурге продолжает падать. Среди непродовольственных товаров, относящихся к долгосрочным покупкам, снижение спроса составило 15-20%. При этом по отдельным категориям оно достигает 50%. Господин Федяков подчеркнул, что для 85% жителей Петербурга единственным критерием при принятии решении о покупке является цена.

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