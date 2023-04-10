В Саратове вынесли приговоры организаторам лжегазовой компании

Суд Ленинского района Саратова вынес приговоры пяти жителям города за множество эпизодов мошенничества. Подсудимые продавали пенсионерам газовое оборудование, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовкой области.

Дело рассматривал судья Андрей Ефимов. Фигурантам от 28 до 52 лет. Установлено, что в период с 13 марта 2018 года по 22 апреля 2021го они вынуждали пенсионеров приобрести сигнализаторы загазованности газом и комплектующие к ним запчасти, угрожая штрафами и отключением от газоснабжения. Таким образом подсудимые получили больше 2,3 млн руб.

Возглавляла преступную группу 52-летняя Ирина Новикова. Согласно данным kartoteka.ru на нее было зарегистрировано ООО «ГОСТГАЗ», менеджеры которого занимались продажей выше обозначенного оборудования. Также на госпожу Новикову оформлена еще одна организация — ООО «Эмфас», зарегистрированная по одному адресу с «ГОСТГАЗ». Обе организации по ОКВЭД занимались торговлей, но к газовому оборудованию никакого отношения не имеющей.

В картотеке дел суда указано, что Ирине Новиковой вменяются 92 эпизода подстрекательства к мошенничеству, Сергею Аксенову и Марине Киреевой — по 37, Тимуру Сипьянову — 30, Сергею Щекутееву — 31.

Всем фигурантам суд дал от одного года до пяти лет общего режима. Приговор в законную силу не вступил.