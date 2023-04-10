В Краснодарском крае разработают программу по ремонту спортивных объектов

Для ремонта построенных спортобъектов на Кубани создадут отдельную программу. Об этом стало известно в ходе совещания по развитию спортивной инфраструктуры, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Вместе со строительством новых объектов нельзя забывать и о тех, которые уже построены»,— отметил глава региона.

По его словам, некоторые были возведены много лет назад и со временем пришли в негодность.

По данным министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, в ремонте нуждаются стадионы, здания спортшкол, воздухоопорные комплексы и спортивные площадки. Сейчас ремонтные работы этих объектов ведут в том числе по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта», однако в министерство продолжают поступать заявки на выделение субсидий для их капремонта. На сегодняшний день, по данным господина Тимченко, приняты документы на 26 объектов общей стоимостью более 1 млрд руб.

Наталья Решетняк

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