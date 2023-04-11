Глубокое озеро для глубоких людей

Долгое время основной трафик на самое глубокое (около 1700 м) озеро в мире фиксировался летом. Катера, пешеходные маршруты большой байкальской тропы, нерпы и возможность искупаться в холодной, но чистейшей воде Байкала традиционно были основными факторами притяжения туристов. Однако те, кто был здесь зимой, согласятся, что зрелище величественнее скованного льдом и расчерченного миллионами трещин Байкала найти непросто, и оно однозначно стоит по меньшей мере недельной добровольной ссылки в Сибирь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибайкальский национальный парк, акватория Малого моря озера Байкал.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Прибайкальский национальный парк, акватория Малого моря озера Байкал.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Дорога

Многие жители центральной части России смотрят на возможность поездки на Байкал как на некую мечту, которая может в конечном итоге оказаться и несбыточной. Долго, дорого, неудобно — три мифа о путешествиях к древнему сибирскому озеру, которые мы попытаемся развеять. Так, в этом сезоне Ural airlines и S7 предложили довольно демократичные цены на авиабилеты из Москвы — преодолеть 4,5 тыс. км прямым рейсом до Иркутска можно за 5-8 тыс. руб. в один конец (цена варьируется в зависимости от наличия дополнительных опций). 5-6 часов — и ты в сердце Восточной Сибири. Кстати, и разница во времени с Москвой также составляет пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Байкальский остров Ольхон. Обледеневший берег озера рядом с мысом Бурхан.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Байкальский остров Ольхон. Обледеневший берег озера рядом с мысом Бурхан.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Проживание

Варианты жилья возле Байкала, несмотря на существующие из-за статуса всемирного наследия ЮНЕСКО ограничения по застройке, есть на любой вкус и кошелек. Местные предлагают в аренду как собственные дома и комнаты, так аутентичные усадьбы и комфортабельные гостиничные номера. В большинстве случаев ценник, конечно, выше среднего, но если уделить поиску жилья достаточно времени, вполне можно найти варианты за 1 тыс. руб. с человека и даже с включенными завтраками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Ольхон, поселок Хужир. Закат в акватории Малого моря озера Байкал.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Остров Ольхон, поселок Хужир. Закат в акватории Малого моря озера Байкал.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Обязательно возьмите с собой теплую одежду и обувь. И пусть вас не вводят в заблуждение обещаемые синоптиками условные +5 днем: в ветренную погоду и на льду даже плюсовая температура ощущается как минусовая. И перепады температуры в 15-20 градусов здесь — нормальное явление, следствие резко континентального климата.

Лед

Зима на самом древнем (25-35 млн лет) озере в мире наступает в ноябре и длится до апреля, однако стоит учитывать, что до середины января Байкал почти нигде не замерзает. Прочный лед толщиной в метр, способный выдержать автомобиль, устанавливается примерно к середине января. В феврале, как правило, открывается ледовая переправа, официальная трасса Байкала («зимник»), ведущая на остров Ольхон. Это самая протяженная ледовая переправа Иркутской области, ее длина — около 12 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Байкал, бухта Ая.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Озеро Байкал, бухта Ая.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Несмотря на то, что вне официальной переправы выезжать на лед запрещено, очень многие это делают. Если вы решились на подобную авантюру, лучше свести риски к минимуму и взять с собой местного водителя, знающего фарватер. Каждый год несколько автомобилей тонет в Байкале, и далеко не всем находившимся в них людям удалось спастись.

По мнению местных гидов, самый красивый и прозрачный лед все же находится не в акватории Малого моря Байкала, по которому туристов чаще всего возят на автомобилях, а на большом Байкале — в селах Большое Голоустное, Большие коты, Бугульдейка. Высокие торосы, живописные трещины и знаменитые пузырьки ищут именно здесь. Рассматривать ледяное безмолвное великолепие Байкала можно часами. Впрочем, безмолвие иногда нарушают гулкие, ухающие, утробные звуки — треск Байкала, которому становится тесно во льдах; словно напоминание о том, что шутки со стихией недопустимы. Про лед в акватории Малого моря в сезон говорят: трещит — значит, становится крепче, главное — близко к берегам не подъезжать. Однако на большом Байкале такая трещина может достигать 1,5 м в ширину.

В дни, когда выезжать на лед еще нельзя, а паромы уже перестали ходить, передвигаться по Байкалу можно на судне-амфибии, катере на воздушной подушке. Этот вид транспорта считается всесезонным и безопасным.

Ольхон

Ольхон — главная точка притяжения на зимнем Байкале со стороны Иркутской области. Это крупнейший населенный остров озера Байкал. Центр острова — поселок Хужир, в котором путешественники частенько останавливаются на ночлег. Из Хужира путешествуют на север (мыс Хобой) и на юг (остров Огой) акватории Малого моря. Главные достопримечательности здесь — наплески льда, торосы, ледяные пещеры, гроты и, конечно же, сам лед. Гид посоветует вам, где лучше покататься на коньках: медитативный восторг от размеров и красоты одного из самых больших катков в мире словами не передать.

В самом Хужире обязательно прогуляйтесь до скалы Шаманка (мыс Бурхан) — без изображения этого живописного утеса не обходится ни один вид сувенирной продукции с Байкала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Ольхон, поселок Хужир. Мыс Бурхан. Скала Шаманка.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Остров Ольхон, поселок Хужир. Мыс Бурхан. Скала Шаманка.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Листвянка

Рабочий поселок Листвянка — самая легкодоступная и оборудованная для туристов точка на Байкале в Иркутской области. Находится в часе езды от Иркутска, откуда в Листвянку каждые полчаса ходят маршрутки. Здесь можно покататься на катерах, снегоходах, собачьих упряжках, колесе обозрения. Любители лыж и сноуборда найдут здесь небольшой горнолыжный комплекс, краеведам понравится музей Байкала. Пожалуй, главная природная достопримечательность здесь — исток Ангары. Зимой со смотровой площадки у камня Черского его видно невооруженным глазом: где лед, там Байкал, где открытая вода — там уже Ангара. В это месте водоем никогда не замерзает.

Еще одно место в Листвянке, мимо которого вам точно не пройти,— рыбный рынок. Здесь можно не только попробовать вкуснейшего байкальского омуля, сига, хариуса и другую местную рыбу, но и взять немного с собой в качестве сувенира: продавцы упакуют рыбу в вакууматор, благодаря чему рыба холодного копчения сможет храниться около месяца.

По дороге в Листвянку можно посетить «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Этот музей под открытым небом расположен на правом берегу Ангары на 47-м км Байкальского тракта. Здесь можно познакомиться с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Аршан

Находиться рядом с Саянами и не воспользоваться возможностью их увидеть непростительно, поэтому после обязательной ледовой программы местные экскурсоводы рекомендуют съездить в Аршан, бурятский поселок в горах, бальнеологический и горно-климатический курорт. Стандартная программа здесь — прогулка по Тункинскому национальному парку, купание в термальных источниках, буддийские дацаны, кормление маралов и монгольские сувениры (до границы с Монголией отсюда всего лишь около 200 км)

Иркутск

Если едете на Байкал под конец сезона, Иркутск лучше оставить напоследок. Прилетев 24 марта, мы захватили буквально последние дни мороза и чистого льда. Ледовую переправу закрыли буквально через день после того, как наша группа покинула Ольхон. А Иркутск никуда от вас не денется. Великая Отечественная война сюда не дошла, поэтому в городе сохранились старинные постройки — особняки ссыльных декабристов, храм во имя Спаса Нерукотворного Образа, Крестовоздвиженская Церковь, Знаменский монастырь. Около последнего установили памятник адмиралу Колчаку — на месте его предполагаемого расстрела.

Любителям классической музыки придется по вкусу органный зал иркутской филармонии, расположенный в римско-католическом костеле, ценителям живописи — Иркутский областной художественный музей или галерея современного искусства. Одна из наиболее популярных достопримечательностей — 130-й квартал, специально созданная зона исторической застройки, включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.

Мария Старикова