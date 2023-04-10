Лавки запасных

В Перми число сетевых супермаркетов впервые превысило число традиционных розничных магазинов, свидетельствуют данные ресурса 2ГИС. Эксперты отмечают, что несетевая продуктовая розница не выдерживает конкуренции с более «сильными» в финансовом плане федеральными сетями. Число несетевых магазинов продолжит снижаться, негативную роль в этом сыграет, в том числе, режим экономии, на который перешло население, ведь товары в традиционной рознице дороже, чем в федеральных сетях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сервис 2ГИС по запросу «Ъ-Прикамье» изучил, как за год в Перми изменилось количество супермаркетов (магазины самообслуживания) и традиционных розничных продуктовых магазинов. По сведениям сервиса, за последние 12 месяцев в краевой столице на 23% сократилось количество продуктовых магазинов, где торговля ведется через прилавок. Если в марте 2022 года в Перми насчитывалось 1028 продуктовых магазинов, то в марте 2023-го их число уменьшилось до 793. За последние два года число продуктовых отделов в городе сократилось на 18% (потому что в 2021 году сегмент прирос на 6,3%).

Количество супермаркетов в Перми за минувший год выросло на 6% — с 831 магазина в марте 2022-го до 883 единиц в марте 2023-го. В целом за два последних года супермаркетов стало больше на 39%. По более ранним сведениям 2ГИС, с декабря 2019-го по декабрь 2020-го в краевом центре число супермаркетов выросло с 585 до 617 единиц. В 2019 году в Перми насчитывался 1031 продуктовый магазин, а в 2020-м — 998. Данные по количеству этих сегментов в 2021 году не называются.

В 2ГИС отмечают, что теперь в Перми наблюдается характерная для большинства городов-миллионников картина, когда супермаркетов больше, чем продуктовых магазинов «у дома» (883 против 793). Но еще год назад, в марте 2022-го, перевес находился на стороне традиционной розницы (1028 против 831 супермаркета).

Федеральные продуктовые сети активно наращивают присутствие в регионах. По данным краевого УФАС, изучавшего рынок торговых сетей, в 2021 году X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») на 12,9% (до 227 магазинов) увеличил свою долю в Перми. «Магнит» нарастил долю в Перми на 11% (до 185 магазинов), «Монетка» — на 4% (до 81), «Красное и белое» — на 3,8% (до 117), «Семья» — на 6,8% (до 63, еще до продажи «Ленте»), «Лион» и «Берег» — на 2,7% (до 101). Данные по распределению рынка по итогам 2022 года антимонопольный орган еще не обнародовал.

Примечательно, что в последние пару лет сети активно развивают формат магазинов «у дома» (также самообслуживание), предполагающий небольшие площади и широкий ассортимент товаров.

По словам директора эксперт­ной группы Veta Дмитрия Жарского, существенное снижение доли традиционных магазинов и наращивание доли супермаркетов означает, что первые не выдерживают конкуренции с более «сильными» в финансовом плане сетями — тут и проблемы с возвратом кредитов, поиском кадров, подходящих помещений, а также надежных парт­неров по финансированию магазина. Директор группы Veta считает, что розничные магазины должны делать ставку на уникальность продукции, сервис и атмосферу в торговых залах. «Полагаю, что тут выгодно делать некие коллаборации, например, с кофейнями, чтобы поход в магазин сопровождался дополнительными ритуалами. Магазины должны предлагать либо очень доступный по цене ассортимент, либо тот, который будет иметь особую уникальность и ценность у покупателей»,— резюмирует господин Жарский.

В отделе маркетинга пермской продуктовой сети «Купи домой» рассказали, что развивают минимаркеты в формате самообслуживания. Ранее у сети были, в том числе, традиционные розничные магазины, которые потом перевели на самообслуживание, за исключением двух небольших отделов. После перевода традиционной торговой точки в режим самообслуживания оборот конкретного магазина показывал существенный прирост. «За магазинами самообслуживания будущее, они более удобны для покупателей. Традиционная розница уместна, если речь идет о специализированных товарах, например, продаже сыров. Несетевые магазины могут брать ассортиментом и свежестью продуктов, заинтересованными продавцами, которые посоветуют покупателям товар. Федеральные сети же имеют одинаковый ассортимент и хуже подстраиваются под мелких производителей»,— рассуждают в «Купи домой».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев подчеркнул, что в Пермском крае, как и в других российских регионах, происходит консолидация продуктовой розницы, которая представляет собой «нормальную стадию развития рынка». Эксперт считает, что в ближайшие два-три года число магазинов «у дома» снова начнет рас­ти, а трафик в супермаркетах станет снижаться — сейчас это происходит в центре страны. Магазины «у дома» будут развивать сетевые федеральные ритейлеры, чтобы максимально охватить своими торговыми точками население. Число несетевых магазинов при этом продолжит снижаться. Господин Деев говорит, что цены в традиционных магазинах выше, чем в федеральных сетях. Поэтому, учитывая, что россияне перешли к тотальной экономии, выжить такому формату вне крупных сетей будет сложно.

Евгения Ахмедова