Производители топят за новые мощности

Пермский бизнес пытается оспорить документ, обременяющий строительство на участках, расположенных ниже Камской ГЭС по течению. Оборонное АО «Машиностроитель» обратилось в арбитражный суд края с иском к региональному правительству о признании недействующим распоряжения от 2007 года «Об использовании материалов катастрофического затопления». По данным «Ъ-Прикамье», предприятие намерено расширить мощности по производству компонентов перспективных авиадвигателей. Но, согласно оспариваемому документу, участки под застройку оказались в зоне возможного затопления. «Машиностроитель» считает, что определение границ участков находится не в компетенции региона, а относится к полномочиям федерального агентства водных ресурсов. Эксперты говорят, что включение территории в зону катастрофического затопления не означает безусловный запрет на строительство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление завода «Машиностроитель», по данным картотеки Арбитражного суда, принято к производству 20 марта. Из определения суда следует, что предприятие требует признать недействующим постановление правительства Пермского края №156-рп от 9 ноября 2007 года «Об использовании материалов катастрофического затопления». В постановлении прописываются особые условия использования территорий, которые в определенных случаях могут попасть в зону катастрофического затопления ниже Камской ГЭС по течению. Административный истец считает, что этот документ нарушает его права и законные интересы.

По данным собеседников «Ъ-Прикамье», предприятие планирует построить в Перми несколько объектов для производства комплектующих авиадвигателей ПД-14, ПД-8 и ПС-90А. В ходе предпроектной работы специалисты выяснили, что, согласно распоряжению пермского правительства, в зону катастрофического затопления Воткинского водохранилища попадают все участки, на которых запланировано размещение новых производств. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет примерно о десяти участках. Предприятие считает, что такой статус земель значительно ограничивает режим их использования собственником и влечет дополнительные расходы при строительстве.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. 79% акций компании принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». В сентябре прошлого года гендиректор «Машиностроителя» Владимир Ломаев заявил о намерении инвестировать более 2 млрд руб. в строительство нового цеха площадью 20 тыс. кв. м для расширения производства реверсивных устройств двигателя ПД-8. «Новые производственные мощности позволят нам увеличить производство с трех до 18 и в последующем до 44 единиц реверсивных устройств в год»,— говорил господин Ломаев. Строительство планировалось завершить в течение 2024 года.

Спорное распоряжение правительства края ПЗ «Машиностроитель» считает нормативным актом, поскольку оно обязательно к исполнению неопределенным кругом лиц, в том числе и предприятием. Однако на заводе документ оценивают как недействительный. По данным источников в отрасли, свою позицию оборонщики обосновывают тем, что распоряжение, устанавливающее границы зон катастрофического затопления, противоречит Земельному кодексу и нормативным актам правительства, которые имеют большую юридическую силу.

Представители заявителя указывают, что зоны катастрофического затопления устанавливаются и изменяются решением федерального агентства водных ресурсов по материалам органов местного самоуправления. При этом сведения об этом вносятся в единый государственный реестр недвижимости. На предприятии утверждают, что в ЕГРН нет сведений о том, что участки, где планируются стройка, попадают в зону катастрофического затопления.

Cобеседник, близкий к руководству ПЗ «Машиностроитель», сказал «Ъ-Прикамье», что в зону затопления попадал один участок, где планировалось строительство. «На сегодня мы все вопросы закрыли»,— пояснил он. При этом пояснил, что пока пермский завод не планирует отказываться от административного иска. «Чем решится, тем решится»,— отметил источник.

Участники строительной отрасли не исключают, что такая позиция предприятия может быть связана с намерением исключить риски по другим возможным строительным проектам.

В министерстве имущественных отношений и градостроительства Пермского края спор не прокомментировали.

«Отнесение той или иной территории к этой зоне не означает безусловного запрета на проведение там строительных работ. Но в этом случае необходимо проведение определенных защитных мероприятий, это могут быть, например, насыпи и другие инженерные сооружения. И, естественно, такие проекты согласуются с уполномоченными органами»,— считает генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

Дмитрий Астахов