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Власти Саратова озаботились водопроводом после высказывания главы СК РФ

Профильный комитет мэрии Саратова объявил электронный аукцион на строительство инженерной инфраструктуры в поселке «Зональный» — ранее город выделил там землю для многодетных семей. Соответствующий аукцион появился на портале «Госзакупки». Начальная максимальная цена контракта составляет 4,2 милн руб; за эту сумму подрядчик должен будет протянуть к земельным участкам водопровод. Заявки на торги принимаются до 17 апреля.

Ранее на проблему обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин — он поручил главе саратовского управления Анатолию Говорунову провести процессуально проверку действий саратовских чиновников.

Внимание федеральных органов к отсутствующему водопроводу привлекли многодетные владельцы участков: некоторые из них в публичных обращениях отмечали, что получили землю без коммуникаций около 10 лет назад.

Никита Маркелов

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