Полицейские в Петербурге спасли мужчину с ножом, хотевшего прыгнуть с крыши дома

Сотрудники полиции в Центральном районе Санкт-Петербурга спасли мужчину на улице Черняховского. Он был неадекватен и вооружен ножом и собирался спрыгнуть с крыши дома, сообщили 10 апреля в «МВД-Медиа».

Прибывшие на место правоохранители оперативно поднялись на крышу и уговорили его не прыгать. Позднее его удалось спустить и передать медикам. На месте присутствовали заместитель начальника отделы охраны общественного порядка по Центральному району майор Денис Сорокин и младший лейтенант Александр Гусь.

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