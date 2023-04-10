Депутат ГД от Кубани предлагает запретить вылов дельфинов для развлечения

Новые правила вылова морских млекопитающих, включая дельфинов и китов, должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Доработанный законопроект рассмотрят во втором чтении 18 апреля. Об этом «Парламентской газете» рассказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В случае принятия закона морских млекопитающих нельзя будет вылавливать в учебных и культурно-просветительских целях.

В виде исключения — некоторых животных смогут добыть по специальному решению, принятому в порядке, определенном правительством. Каждое решение должны будут размещать в интернете не позднее трех календарных дней.

«Не думаю, что такие решения будут легко приниматься, когда они под наблюдением общественности. Добыча должна быть оправданна, например необходимостью выживания популяции»,– рассказала госпожа Бессараб.

Сейчас для согласования квот существует специальная правительственная комиссия.

Екатерина Мухамедова

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