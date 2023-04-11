Пермский производитель кабеля в прошлом году получил убыток

Пермское ООО «Инкаб», являющееся основным юрлицом одноименного холдинга, опубликовало отчет за 2022 год. Из него следует, что выручка общества в прошлом году составила 4,8 млрд руб., чистый убыток — 163,2 млн руб. Годом ранее компания продемонстрировала выручку 6,3 млрд руб. и чистую прибыль 282,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В отчете отмечается, что 2022 год стал для «Инкаба» «переломным с точки зрения стратегии развития», а снижение выручки «привело к смене курса, концентрации на новых рынках и продуктах. Убыток, как поясняется в документе, в большей части связан с отрицательной переоценкой инвестиций в зарубежные активы, и в I квартале 2023 года отрицательная переоценка была нивелирована в связи с ростом стоимости иностранных валют. На сегодняшний день финансовое состояние общества характеризуется «как финансово устойчивое и стабильное».

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. Ранее у группы было три производственные площадки: в Перми, Эрфурте (Германия) и Арлингтоне (США). В начале этого года стало известно, что совместное предприятие «Инкаба» с британской Emtelle в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано, а производство в США холдинг продал своим американским и европейским партнерам. На сегодняшний день в группу, помимо ООО «Инкаб», продолжают входить российские компании: пермские ООО «Инкаб.Про» и ООО «Окей-Кабель», а также столичные ООО «Тералинк», ООО «Волс Центр» и ООО «Центр технических компетенций “Волс.Эксперт”».