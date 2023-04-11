В краевой компании по управлению электросетями сменился директор

ООО «Краевая сетевая компания» (КСК) сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 6 апреля директором организации является Вячеслав Петухов. На этой должности он сменил Дениса Хабибулина, возглавлявшего КСК с момента ее создания в августе 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, 100% акций в собственности регионального минстроя), которое является учредителем КСК, пояснили, что Денис Хабибулин покинул компанию по собственному желанию. Вячеслав Петухов, как сообщили в ПАИЖК, ранее занимал в КСК должность заместителя директора по правовым вопросам.

КСК была создана для консолидации электросетевого имущества муниципальных образований, предусмотренной принятым в прошлом году законом о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта этого года краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). Теперь предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.