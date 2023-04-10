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СК завершил расследование дела потенциальной взятке пензенскому главврачу

Следственное управление СК РФ по Пензенской области завершило расследование дела директора пензенской фирмы, который якобы пытался дать взятку главному врачу онкологического диспансера. Как сообщает пресс-служба ведомства, размер потенциальной взятки составил 2,4 миллиона рублей. Предполагалось, что за эти деньги фирма якобы должна была получить преимущество при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, реагентов и сопутствующие услуги. Силовики подчеркивают, что руководитель медучреждения не знал о происходящем.

В ходе задержания у подозреваемого были изъяты деньги. С тех пор директор фирмы находится под арестом.

Никита Маркелов

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