Умные колонки подняли продажи

«Яндекс» стал лидером по количеству проданной электроники. Аналитики «F+ tech Марвел» оценили долю компании на рынке в 13%. Речь идет о продажах в штуках. За 2022 год было приобретено около 2,5 млн гаджетов «Яндекса» против 1,5 млн годом ранее. Общая стоимость устройств превысила 20 млрд. руб. При этом в денежном выражении лидерами рынка остаются Samsung и LG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Можно ли считать российские гаджеты перспективными? На этот вопрос “Ъ FM” ответил аналитик агентства MForum Алексей Бойко:

«У "Яндекса" в этом плане весьма светлые перспективы, потому что на рынке потребительской электроники большое значение, если не ключевое, имеет бренд и экосистема. И если "Яндекс" продолжит развивать экосистему под своим брендом, то у компании есть немалые шансы добиться больших успехов. При этом не стоит останавливаться на каком-то одном, двух видах устройств, а стараться осваивать все новые и новые области бытовой электроники.

Что касается комплектующих, пока что проблем с поставкой практически нет. Может быть, выросла стоимость определенных деталей, увеличились сроки поставок, но нельзя сказать, что какие-то комплектующие приобрести в России невозможно, и из-за этого мы не можем произвести что-либо.

Конечно, придется конкурировать с китайцами, но чем умнее устройства, тем они более локализованы и должны учитывать языковые и другие особенности, например, местные платежные системы. То есть ситуация на рынке складывается в пользу российского производителя. Что касается конкурентов из Китая, для них преимуществом на отечественном рынке является стоимость гаджетов».

По данным «F+ tech Марвел», продукция «Яндекса» представлена только в трех категориях потребительской электроники. Это домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. И компания вряд ли будет расширять ассортимент, полагает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«У "Яндекса" не так много "железа". Это все стало возможным благодаря прежде всего умным колонкам. Телевизоры с брендом "Яндекс" не занимают лидирующих позиций. Особых проблем я не вижу, как не вижу и предпосылок для дальнейшего увеличения ассортимента линейки устройств. Расширение может быть только в сборке гаджетов под брендом "Яндекса", но на основе китайских компонентов. Сейчас с логистическими вопросами не так все просто. Не думаю, что "Яндекс" начнет развивать направление смартфонов, к примеру — техники, которая является одной из самых передовых. "Яндекс" — больше сервисная компания, чем производитель».

Кроме «Яндекса», Samsung и LG в топ по продажам в деньгах и штуках также вошли китайские Haier и Xiaomi. Общий объем рынка оценивается в 283 млрд руб.

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Илья Сизов