На торгах РАД с начала года продали 114 петербургских объектов на 835 млн рублей

По итогам I квартала 2023 года РАД по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга реализовал 114 объектов на общую сумму в 835,5 млн рублей. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Всего с начала года реализовали более 100 нежилых помещений общей площадью около 7 тыс. кв. м. и 11 зданий площадью порядка 3,3 тыс. кв. м. с земельными участками. Они расположены в Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Кировском, Невском, Курортном, Фрунзенском, Кронштадтском районе и других.

На каждый лот в среднем претендовали до пяти участников. Большая часть объектов ушла с превышением начальной цены, по ряду лотов превышение составило в 1,5–3 раза. Среди крупнейших сделок в РАД назвали реализацию офисного помещения в 1,9 тыс. кв. м. у метро «Балтийская» за 70,3 млн руб., жилого дома с участком 59 соток в Лисьем носу, а также коммерческого помещения площадью 300 кв. м. на Невском проспекте, 180 за 38,8 млн руб.

В настоящее время в рамках реализации имущества КИО на торги выставлено 159 лотов в разных районах Петербурга на общую сумму в 960 млн руб.

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