На Кубани мобилизованный осужден на семь лет за оставление части

Краснодарский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта Сергея Канева виновным в самовольном оставлении воинской части в период мобилизации, а также в совершении кражи, сообщила пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу.

Мобилизованный военнослужащий приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Сергей Канев был призван в ряды вооруженных сил РФ в октябре 2022 года, его направили для прохождения службы в одну из воинских частей в Краснодарском крае. Намереваясь временно уклониться от службы, мужчина 11 декабря 2022 года без уважительных причин самовольно оставил свою часть и уехал в Краснодар. Сотрудники полиции задержали военнослужащего 15 января. Выяснилось, что младший сержант Канев проводил время в гостинице со своей знакомой. Он взял у женщины телефон и перевел с ее банковского счета на свой счет 110 тыс. руб. В период следствия военнослужащий вернул деньги женщине.

Анна Перова, Краснодар