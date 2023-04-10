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Нижегородца осудят за надругательство над флагом России

Житель Ворсмы сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павлове. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о надругательстве над флагом (ст. 329 УК РФ), сообщили в нижегородском управлении МВД. В действиях нижегородца также усмотрели хулиганство (213 УК РФ).

Инцидент случился 3 апреля. Известно, что 35-летний мужчина был ранее был неоднократно судим.

Максимальное наказание по статье о надругательстве над флагом – лишение свободы на срок до года, за хулиганство также может грозить реальный срок.

Анастасия Еремина

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