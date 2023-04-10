Количество обанкротившихся нижегородцев выросло на 23% в первом квартале

В Нижегородской области в первом квартале 2023 года банкротами признаны 1,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в Федресурсе. Рост к уровню прошлого года составил 23,2%.

Количество корпоративных банкротств в регионе уменьшилось на 36,6% за год, до 26 случаев. В Федресурсе это объяснили отложенным эффектом моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве всех лиц (кроме застройщиков), который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

В России в целом в январе-марте несостоятельными были признаны 76 тыс. физлиц (+40,3% к 2022 году) и 1,4 тыс. компаний (-46,2%).

Елена Ковалева