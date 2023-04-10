Мичуринских чиновников заподозрили в превышении должностных полномочий

По материалам прокуратуры Мичуринска управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) чиновниками местной администрации, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Преступление, как выяснили в надзорном ведомстве, было совершено при реализации федерального проекта «Чистая вода» по строительству в учхозе Роща в Мичуринске водозаборного узла. По данным прокуратуры, после заключения в феврале 2022 года контракта на выполнение работ подрядчик не представил документы о качестве использованных строительных материалов, журналы производства работ и исполнительную документацию, а работы стоимостью 4 млн руб. не выполнил. Несмотря на это начальник отдела реализации проектов Валентин Ерохин подписал акты о приемке выполненных работ КС-2 и произвел их оплату.

Чиновник также направил заявление о выдаче разрешения на ввод водозаборного узла в эксплуатацию, на основании которого первый заместитель городской администрации Василий Малюков, в нарушение ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Прокурорская проверка в начале этого года выявила неготовность водозаборного узла к постоянной эксплуатации, нерегулярную подачу питьевой воды населению по резервной схеме и невозможность надлежащего оформления договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией, а также дополнительное расходование бюджетных средств на эти цели.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», к работе господина Малюкова ранее возникли претензии силовиков по делу о попытке незаконного приобретения муниципальной земли в местном парке, на котором стоит кофейня его дочери.

Сергей Толмачев