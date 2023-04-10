На Кубани инспектора Росрыболовства подозревают во взяточничестве

Инспектор Росрыболовства из Тбилисского района проходит подозреваемым по двум эпизодам взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По данным следствия, с 2019 года мужчина работал госинспектором Росрыболовства. В декабре прошлого года к фигуранту дела обратился мужчина для решения вопроса незаконного спила деревьев и другой растительности в водоохранной зоне. Он привлек своего знакомого в качестве посредника для передачи 100 тыс. руб. Однако несостоявшийся посредник подал заявление о преступлении в территориальный следственный отдел краевого управления СКР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий 19 декабря 2022 года подозреваемый был задержан в селе Ванновское Тбилисского района.

Следствие также установило, что в январе 2020 года госинспектор получил в качестве взятки 20 тыс. руб. от местного жителя за увод от административной отвественности за незаконное рыболовство на реке Зеленчук в окрестностях хутора Веревкин. С мая по декабрь 2022 года неоднократно он получил от другого жителя района взятку в размере более 41 тыс. руб.

39-летнему госинспектору предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки и одном покушении на ее получение (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Кроме того, его 36-летний подельник обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

Екатерина Мухамедова

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