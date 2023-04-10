В Краснодаре мобилизованный военнослужащий осужден за самовольный уход из части

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Сергея Канева к семи годам лишения свободы за самовольное оставление части, а также за кражу, сообщает Военное следственное управление СКР по Южному военному округу. Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следственного управления, Сергей Канев был призван в Вооруженные силы РФ в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Военнослужащий самовольно уехал из расположения части 11 декабря и находился в Краснодаре до 15 января 2023 года, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, в период пребывания в Краснодаре Сергей Канев взял у знакомой женщины мобильный телефон и через услуги мобильного банка перевел с ее банковского счета на свой счет 110 тыс. руб., которые вскоре потратил. В ходе предварительного следствия военнослужащий добровольно возместил женщине ущерб.

Анна Перова, Краснодар