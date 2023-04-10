В Ярославле частично перекроют улицу Свободы

В Ярославле из-за замены инженерных сетей будет частично перекрыто движение по улице Свободы. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Водоканал уже начал замену сетей на отрезке улицы Свободы от Комсомольской до Собинова. Следующим этапом частично перекроют участок от Собинова до Республиканской, далее пройдет замена колодцев на отрезке Свободы от Республиканской до Чайковского, в последнюю очередь инженерные сети будут делать на участке от проспекта Толбухина до улицы Лисицына.

По данным пресс-службы мэрии будет отремонтировано 13 канализационных колодцев и проложено 40 водопроводов. Работы будут вестись прямо посредине магистрали, чтобы у машин была возможность проехать по крайней части улицы. При этом непосредственно ремонт дорожного полотна состоится только через год.

«Замену сетей планируется завершить к концу мая. Основные виды работ на объекте запланированы на 2024 год. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация объекта», — заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Андрей Иванов