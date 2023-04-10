Суд оправдал пермского полицейского, который по неосторожности убил потерпевшего

Сегодня, 10 апреля, суд огласил оправдательный приговор бывшему пермскому полицейскому Олегу Бурнышеву, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности причинение смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Малеева. «У прокуратуры есть 15 суток на обжалование приговора. В случае если приговор вступит в законную силу, то обязательно будем подавать на реабилитацию. Сумму морального ущерба определит сам Бурнышев, но в расчет ляжет и тяжесть обвинения, и тот факт, что он с 11 февраля 2022 года содержался под стражей»,— заявил господин Малеев. Будет ли бывший полицейский обжаловать свое увольнение, пока неизвестно. Его защитник отметил, что это предмет для отдельного судебного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семья скончавшегося мужчины не согласна с приговором, но обжаловать его, по данным издания, не планирует.

По данным следствия, 10 февраля 2022 года Олег Бурнышев, на тот момент занимавший должность оперуполномоченного уголовного розыска пермского отдела полиции №3, прибыл в квартиру мужчины 1973 года рождения, работая по материалу проверки о хищении у последнего телевизора. Мужчина напал на полицейского с кухонным ножом, и господин Бурнышев, «пресекая противоправные деяния», причинил ему травмы. После применения силы оперативник вызвал медиков и оказал пострадавшему первую помощь, однако мужчина скончался. Полицейский был заключен под стражу и уволен из МВД.