Суд оправдал пермского полицейского, который по неосторожности убил потерпевшего

Сегодня, 10 апреля, суд огласил оправдательный приговор бывшему пермскому полицейскому Олегу Бурнышеву, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности причинение смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Малеева. «У прокуратуры есть 15 суток на обжалование приговора. В случае если приговор вступит в законную силу, то обязательно будем подавать на реабилитацию. Сумму морального ущерба определит сам Бурнышев, но в расчет ляжет и тяжесть обвинения, и тот факт, что он с 11 февраля 2022 года содержался под стражей»,— заявил господин Малеев. Будет ли бывший полицейский обжаловать свое увольнение, пока неизвестно. Его защитник отметил, что это предмет для отдельного судебного разбирательства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Семья скончавшегося мужчины не согласна с приговором, но обжаловать его, по данным издания, не планирует.
По данным следствия, 10 февраля 2022 года Олег Бурнышев, на тот момент занимавший должность оперуполномоченного уголовного розыска пермского отдела полиции №3, прибыл в квартиру мужчины 1973 года рождения, работая по материалу проверки о хищении у последнего телевизора. Мужчина напал на полицейского с кухонным ножом, и господин Бурнышев, «пресекая противоправные деяния», причинил ему травмы. После применения силы оперативник вызвал медиков и оказал пострадавшему первую помощь, однако мужчина скончался. Полицейский был заключен под стражу и уволен из МВД.