МЧС предупредило о дожде с градом на Кубани 11–13 апреля

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, в течение двух с половиной суток (со второй половины дня 11 апреля и 12–13 апреля) местами в крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистый ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что в связи с обильными осадками не исключен подъем уровня воды в реках.

Жителей Кубани просят в период действия штормового предупреждения без необходимости не покидать дома и ограничить передвижение на личном транспорте.

Наталья Решетняк

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