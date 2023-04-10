В Ярославской области объявлен пожароопасный сезон

Начало пожароопасного сезона в Ярославской области установлено с 15 апреля 2023 года. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесной пожар в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Лесной пожар в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В рамках начавшегося пожароопасного сезона местным властям предложено обеспечить «выполнение мер по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров».

Областной департамент лесного хозяйства должен подготовить технику, необходимую для тушения природных пожаров и личный состав лесопожарных формирований. Запрет на посещение лесов и разжигания там костров постановлением правительства не вводится.

Андрей Иванов