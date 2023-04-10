В Петербурге на игровых площадках около тепловых сетей установят особые таблички

На детских площадках, расположенных в охранных зонах тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», установят предупреждающие таблички. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе организации.

На них будет указано, что объект находится в границах охранных зон тепловых сетей, а также номера телефонов, куда можно сообщить в случае появления дефекта или угрозы вытекания. В настоящий момент табличка появилась на улице Новоалександровской. В ближайшее время подобные знаки установят на других детских площадках по семи адресам, которые входят в охранную зону.

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