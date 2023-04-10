Сочинскую «Ривьеру» благоустроят до 2028 года

Пятилетняя концепция изменений парка «Ривьера» в Сочи разработана на основе запросов жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Планируется увеличить в два раза количество общественных зон отдыха. В историко-культурной зоне появится новая патриотическая площадь имени Виталия Севастьянова. Кроме того, в прогулочной зоне осуществляется реализация нового проекта светового иммерсивного цирка, который запустят в День защиты детей с использованием световых проекций, экологичных материалов. Посетителям покажут новое интерактивное представление об истории парка. Развивается творческая площадка розария.

«Парк "Ривьера" — бренд нашего города, точка притяжения для горожан и туристов. Необходимо наполнять его творческой и праздничной атмосферой, обновлять инфраструктуру»,— отметил глава Сочи господин Копайгородский.

К лету в парке откроют новый детский центр для активного отдыха, площадь которого составляет 1,5 тыс. кв. м. Там построят и самую высокую тюбинговую горку в Сочи.

Территория озеленения «Ривьеры» расширяется: была высажена тысяча саженцев самшита, а к курортному сезону добавят еще 5 тыс. штук. Также развивается и вертикальное озеленение, экопроект «Зеленый автограф» продолжается. Строительство собственных теплиц позволит высаживать дополнительно до 60 тыс. сезонных цветов.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram