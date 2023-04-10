На майские праздники москвичи массово отправятся в Новороссийск

Москвичи в массовом порядке приобретают билеты на поезда для отдыха на майские праздники. Для поездок с 28 апреля по 10 мая уже куплено билетов на сумму более 1,2 млн руб., а из южных направлений наибольшим спросом пользуется Новороссийск, сообщает пресс-служба РЖД.

По данным РЖД, спрос на билеты в 1,5 раза выше, чем на майские праздники в 2022 году. Больше всего раскупают билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Брянск, Ярославль, Воронеж, Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград и Новороссийск.

На предстоящие праздники назначат более 800 дополнительных поездов. Количество мест для пассажиров превысит 3 млн, уточнили в пресс-службе перевозчика.

При этом на летний период РЖД назначит более 1,5 тыс. дополнительных поездов к южным городам России. Поезда соединят крупные города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими. В случае необходимости в составы будут включены дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса — еще назначаться дополнительные поезда.

Андрей Пугачев

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