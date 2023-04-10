Полицейские Татарстана задержали двух молодых людей за рекламу наркотиков

Правоохранители Татарстана задержали двух молодых людей, которые подозреваются в рекламе наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Их задержали 10 апреля в Пестречинском районе Татарстана в тот момент, когда они развешивали растяжку с рекламной наркотиков на одном из участков автодороги. Задержанными оказались 20-летний житель Ленинградской области и 26-летний житель Ярославля, у которых полицейские изъяли еще 14 аналогичных рекламных объявлений. На каждом из них был размещен QR-код, дающий доступ на один из сайтов, связанных с продажей наркотиков.

Задержанные заявили, что по указанию московского работодателя они должны были разместить свыше десяти рекламных баннеров на оживленных участках трасс в разных субъектах РФ. Часть работы они уже выполнили в других регионах страны.

Против задержанных составили административный протокол по ст.6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств».

"Ъ-Казань"