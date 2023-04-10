Магнитогорский предприниматель намерен построить в Башкирии курорт за 5,6 млрд рублей

Компания «Ике тау групп», которой владеет магнитогорский предприниматель Вячеслав Лакуста, планирует создать всесезонный курорт федерального уровня в Абзелиловском районе Башкирии. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,6 млрд руб. Концепцию курорта представили на «Инвестчасе» в правительстве Башкортостана, сообщает пресс-служба главы региона.

На территории площадью 40 га, при поддержке корпорации «Туризм.РФ», планируют построить аквапарк, горнолыжный центр, SPA-комплекс, отель на 1 тыс. номеров. Также здесь оборудуют спортивные и развлекательные площадки. Проект позволит создать порядка 500 новых рабочих мест.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил министерству экономического развития республики проработать с инвестором финансово-экономическую модель проекта. «У нас была идея создания в регионе большого горнолыжного центра. Если вы подтвердите эффективность представленной инициативы, мы окажем ей необходимую поддержку», – сказал господин Хабиров.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ике Тау групп» была зарегистрирована в Сибае Республики Башкортостан в июне 2022 года. 100% уставного капитала компании принадлежит Вячеславу Лакусте – предпринимателю, зарегистрированному в Магнитогорске. Также он является директором магнитогорского ООО «Промсталь», занимающегося оптовой торговлей металлами. Гендиректором «Ике Тау групп» является тоже магнитогорец Егор Янков. Ему принадлежит 49% ООО «Магнитогорская строительная компания», 51% владеет сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александр Дубровский.