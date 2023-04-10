Депутат гордумы Перми потеряет статус уже завтра

Сергей Захаров, заявивший о досрочном сложении полномочий депутата городской думы Перми, перестанет быть таковым уже завтра, 11 апреля, уточнили «Ъ-Прикамье» в представительном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Его помощники будут уволены с 15 апреля. При этом вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен думой на апрельском пленарном заседании, но он будет носить формальный характер.

Напомним, господин Захаров, уехавший в прошлом году в ФРГ, заявил о сложении полномочий из-за несогласия с сегодняшней политикой государства.

Сергей Захаров избрался депутатом от «Единой России» по одномандатному округу №5 в сентябре 2021 года. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единая Россия» в гордуме Перми.