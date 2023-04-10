Участок берега Большой Невки вернули в собственность Петербурга

Городской суд Петербурга удовлетворил требование природоохранной прокуратуры о возврате городу участка береговой полосы реки Большой Невки, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой ведомство подало иск в Приморский райсуд о признании недействительным образования земельного участка, исключении записи об участке из ЕГРН, а также о признании отсутствующим права собственности лица на земельный участок. Суд отказал в удовлетворении требований, однако город подал апелляцию, которую потом также не удовлетворили.

На последнем заседании горсуда установили, что физлицо незаконно владеет территорией общего пользования. В настоящий момент участок берега перешел в городскую собственность. Его исключат из единого государственного реестра недвижимости.

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