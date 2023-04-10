Фото дня: 10 апреля

Празднование Пасхи в Венгрии, забастовка преподавателей в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Холлокё, Венгрия. Традиционное празднование Пасхи, в ходе которого мужчины обливают женщин водой Фото: Reuters / Bernadett Szabo Лондондерри, Северная Ирландия. Местные жители поджигают полицейскую машину в ходе демонстраций против принятия Белфастского соглашения 1998 года Фото: Peter Morrison / AP Западный берег реки Иордан. Израильские поселенцы у аванпоста Эвиатар Фото: Ariel Schalit / AP Вашингтон. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом Доме Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Нью-Брансуик, США. Забастовка преподавателей Ратгерского университета, требующих повышения заработной платы Фото: Seth Wenig / AP Следующая фотография 1 / 5 Холлокё, Венгрия. Традиционное празднование Пасхи, в ходе которого мужчины обливают женщин водой Фото: Reuters / Bernadett Szabo Лондондерри, Северная Ирландия. Местные жители поджигают полицейскую машину в ходе демонстраций против принятия Белфастского соглашения 1998 года Фото: Peter Morrison / AP Западный берег реки Иордан. Израильские поселенцы у аванпоста Эвиатар Фото: Ariel Schalit / AP Вашингтон. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом Доме Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Нью-Брансуик, США. Забастовка преподавателей Ратгерского университета, требующих повышения заработной платы Фото: Seth Wenig / AP