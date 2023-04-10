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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 апреля

Запоминающиеся кадры понедельника

Празднование Пасхи в Венгрии, забастовка преподавателей в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Холлокё, Венгрия. Традиционное празднование Пасхи, в ходе которого мужчины обливают женщин водой

Холлокё, Венгрия. Традиционное празднование Пасхи, в ходе которого мужчины обливают женщин водой

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Лондондерри, Северная Ирландия. Местные жители поджигают полицейскую машину в ходе демонстраций против принятия Белфастского соглашения 1998 года

Лондондерри, Северная Ирландия. Местные жители поджигают полицейскую машину в ходе демонстраций против принятия Белфастского соглашения 1998 года

Фото: Peter Morrison / AP

Западный берег реки Иордан. Израильские поселенцы у аванпоста Эвиатар

Западный берег реки Иордан. Израильские поселенцы у аванпоста Эвиатар

Фото: Ariel Schalit / AP

Вашингтон. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом Доме

Вашингтон. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом Доме

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Нью-Брансуик, США. Забастовка преподавателей Ратгерского университета, требующих повышения заработной платы

Нью-Брансуик, США. Забастовка преподавателей Ратгерского университета, требующих повышения заработной платы

Фото: Seth Wenig / AP

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Холлокё, Венгрия. Традиционное празднование Пасхи, в ходе которого мужчины обливают женщин водой

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Лондондерри, Северная Ирландия. Местные жители поджигают полицейскую машину в ходе демонстраций против принятия Белфастского соглашения 1998 года

Фото: Peter Morrison / AP

Западный берег реки Иордан. Израильские поселенцы у аванпоста Эвиатар

Фото: Ariel Schalit / AP

Вашингтон. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом Доме

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Нью-Брансуик, США. Забастовка преподавателей Ратгерского университета, требующих повышения заработной платы

Фото: Seth Wenig / AP

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