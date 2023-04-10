В Свердловской области появится поселок Новые Серги

В Нижнесергинском районе Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект опубликован на сайте областного законодательного собрания.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, поселение будет образовано на территории бывшего военного городка Нижние Серги-3, где уже имеется сложившаяся инфраструктура, в том числе две школы и детский сад.

В Нижнесергинском районе проживает 38,5 тыс. человек, в его состав входят городские поселения Нижние Серги, Верхние Серги, Михайловск, Дружинино, Атиг и село Кленовское. На территории района расположены предприятия, занимающиеся машиностроением, цветной и черной металлургией и горнодобывающей промышленностью.

Полина Хабарова

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