Благоустройство парка в Ишимбае обойдется в 163,8 млн рублей

Администрация Ишимбая заключила контракт на благоустройство территории парка культуры и отдыха имени Александра Матросова и прилегающую территорию с ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт по начальной цене — за 163,83 млн руб., как и второй участник, не названный в протоколе.

До конца октября необходимо благоустроить парк, установить павильоны, скамейки, детскую площадку с аттракционами, зону воркаута, спортивную площадку и так далее.

ООО «Рефстройпроект» зарегистрировано в апреле 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Гузель Даутова. В 2021 году выручка компании составила 511,3 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. В марте текущего года компания заключила с администрациями 12 муниципалитетов Башкирии контракты на комплексное благоустройство дворов за 284,6 млн руб.

Майя Иванова

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