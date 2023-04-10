На Кубани за неделю уничтожили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Краснодарском крае, уничтожили взрывотехники Росгвардии. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарск Фото: Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарск

В общей сложности за неделю сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии уничтожили 12 боеприпасов.

Взрывотехники обезвредили 50-килограммовую авиабомбу в Крымском районе, которую нашли рабочие на кладбище. Еще две 82-мм минометные мины в хуторе Львовском обнаружили в ходе земляных работ, 105-мм и 122-мм артиллерийские снаряды в Гулькевичском и Павловском районах.

Помимо этого, местные жители нашли три 81-мм минометные мины на берегу водоема в Абинском районе. Минометную мину, два снаряда калибра 50 мм и 120 мм, гранату Ф-1 нашли в лесных массивах Туапсинского, Крымского, Успенского и Апшеронского районов.

Екатерина Мухамедова

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