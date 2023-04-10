Определена дата проведения в Перми форума «Россия— спортивная держава 2023»

Форум «Россия — спортивная держава 2023» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь 300». Форум станет одним из центральных событий в спортивной жизни страны и флагманским мероприятием юбилея Перми.

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«В форуме примут участие лучшие представители спортивной отрасли, гости из регионов и дружественных стран. Мероприятия форума позволят продемонстрировать результаты работы и наметить планы по всем направлениям – совершенствованию спортивной инфраструктуры, цифровизации, спортивной промышленности, календарю соревнований. Уверен, Правительство Пермского края проявит гостеприимство и подготовит для участников форума «Россия – спортивная держава» насыщенную культурно-познавательную программу», — отметил вице-премьер РФ, председатель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко.

Впервые форум «Россия — спортивная держава» состоялся в 2009 году в Казани. До настоящего времени он проводился в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске, Нижнем Новгороде, Казани.