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Коммерсантъ FM
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На въезде в Латвию псковские таможенники остановили микроавтобус с 9,5 млн гривен

Сотрудники таможенного поста Бурачки (Псковская область) обнаружили в микроавтобусе, въезжающим в Латвию, тайник с 9,5 млн гривен ($257 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При въезде через таможенный пост, рассказали в пресс-службе, микроавтобус остановили для проверки. Водитель и пассажиры заявили, что у них нет товаров или средств, подлежащих декларированию. Сколько было человек в транспорте, не уточняется.

Однако в ходе осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники выявили полости в багажнике, в которых хранились «пачки украинской валюты». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2. ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). По этой статье может грозить до двух лет лишения свободы.

Лусине Баласян

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