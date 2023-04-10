В Оренбуржье на чиновников подали в суд за износ коммунальных сетей в 12 муниципалитетах

Суд обязал администрации 12 муниципальных образований Тюльганского района Оренбургской области капитально отремонтировать водопроводные сети. Решения приняты по искам прокурора Тюльганского района. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Ранее районная прокуратура проверила органы местного самоуправления на соблюдение закона о муниципальной собственности в сфере ЖКХ. Контрольный орган установил, что в собственности администраций муниципалитетов находятся водопроводные сети, которые изношены на 85-90%.

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Надзорный орган пришел к выводу, что это «создает угрозу аварийных отключений коммунальной услуги». В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Иски были удовлетворены.

Ранее более 1,2 тыс. жителей Оренбуржья остались без воды из-за коммунальной аварии.

Георгий Портнов