Советником главы Башкирии по работе с молодежными организациями назначен Ранис Хасанов

Советником главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам организации работы с детскими и молодежными общественными организациями на общественных началах назначен 30-летний Ранис Хасанов. Об этом руководитель региона сегодня сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

Ранис Хасанов окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, с 2008 по 2011 годы работал мерчендайзером ООО «Салют-торг» и вожатым в ООО ЛОЦ «Энергетик». С 2013 до 2020 год трудился трубопроводчиком на предприятиях «Башнефти», после чего был назначен мастером нефтебазы на предприятии «Лукойла». В 2022 году перешел работать в АО «Росгазификация» инженером отдела технического контроля. В декабре того же года стал председателем совета регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Башкирии.

Карина Мамаева

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