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Жителей Удмуртии предупредили о фейковых сообщениях с просьбой помочь больному раком сотруднику МЧС

Распространенные в соцсетях сообщения, в которых содержится просьба помочь смертельно больному раком сотруднику МЧС, являются фейком, сообщает пресс-служба главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Удмуртии. Мужчина, фото которого подкрепляют к таким постам в соцсетях, не работал ни в одном подведомственном подразделении министерства.

«На звонки и сообщения автор текста по указанному номеру телефона не отвечает»,— отметили в ведомстве.

Жителей просят быть бдительнее и не реагировать на фейковые сообщения.

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