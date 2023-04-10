Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отрегулировать деятельность «блогеров-тренеров»

Представительница партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отрегулировать «деятельность блогеров-тренеров, которые продают свои курсы в интернете». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутат пояснила, что предлагает, «в частности, ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу».

«Сейчас эта сфера никак не регулируется, привлечь к ответственности мошенников практически невозможно, - отмечает Яна Лантратова. – У антимонопольной службы и у Роспотребнадзора нет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности. Да и критериев качества инфопродукта тоже, к сожалению, на законодательном уровне нет. Требований к этой профессии нет». Она добавила, что жертвами инфоцыган «регулярно становятся сотни тысяч россиян».

Депутат отмечает, что ее инициативы позволят обеспечить контроль «за качеством активно продаваемых многочисленными бизнес-коучами курсов». И помочь людям «отличить настоящих профессионалов от мошенников», обязав тренеров «предъявлять документ, доказывающий профессионализм».