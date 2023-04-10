Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отрегулировать деятельность «блогеров-тренеров»

Представительница партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отрегулировать «деятельность блогеров-тренеров, которые продают свои курсы в интернете». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутат пояснила, что предлагает, «в частности, ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу».

«Сейчас эта сфера никак не регулируется, привлечь к ответственности мошенников практически невозможно, - отмечает Яна Лантратова. – У антимонопольной службы и у Роспотребнадзора нет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности. Да и критериев качества инфопродукта тоже, к сожалению, на законодательном уровне нет. Требований к этой профессии нет». Она добавила, что жертвами инфоцыган «регулярно становятся сотни тысяч россиян».

Депутат отмечает, что ее инициативы позволят обеспечить контроль «за качеством активно продаваемых многочисленными бизнес-коучами курсов». И помочь людям «отличить настоящих профессионалов от мошенников», обязав тренеров «предъявлять документ, доказывающий профессионализм».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...